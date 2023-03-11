鄧燕娥准保釋　指從事勞工權益工作被指危害國家安全　感莫名其妙

前職工盟秘書長、前支聯會主席李卓人的妻子鄧燕娥，涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」被警方國安處人員拘捕，經調查後今日（11日）獲准保釋，除了繳付20萬元保釋金外，護照、手機、銀行卡全部被沒收。鄧燕娥表示，一直從事關於勞工權益的工作，卻被指犯法，甚至危害國家安全，感到莫名其妙。



今日下午1時15分左右，鄧燕娥在多名友人陪同下離開灣仔警署。她面帶微笑，但一臉倦容。她表示，沒有正式聽到關於保釋條件，只知要付20萬元保釋金，「護照、手機被沒收，所有銀行信用卡同提款卡也被扣起。」下周五（17日）要再返警署報到。另外，警方懷疑她干犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，但沒說明與任何事件有關。

鄧燕娥說：「因為一直以來的工作是與勞工權益、工人組織有關，不了解話會犯法，更話與國家安全有關。」今次回港沒料到會有此情況，令她感到「莫名其妙」。至於是否與政治有關？她直言：「諗唔到，推斷唔到。」

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她憶述前日（9日）在赤柱監獄探訪丈夫李卓人後，「出嚟就畀警員搶咗電話拘捕，嚇一跳」。她說，李卓人在獄中狀況「OK」，他由新聞中知道她被捕。鄧燕娥說會繼續去探望李卓人，並向眾人稱「多謝大家關心」，然後離開。