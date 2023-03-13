車cam直擊恐怖車禍│公路驚見有人打橫行　遭私家車撞上車頂再墮地

社交網站今日流傳一條恐怖車禍的「車cam片」，事發晚上的公路慢線有一輛貨車前行，快線則有白色私家車高速行駛，其時有人由左至右走出馬路，貨車見狀立即減慢車速，私家車亦盡量收慢，但懷疑後方另一輛車原先是沿慢線行駛，見到貨車減速下便轉入快線，當白色私家車盡力減速時，車尾卻被撞及，結果衝前撞及過路人。



片中見到該人被撞至飛上車頂，繼而打空翻轉身直墮馬路，場面極度駭人！私家車其後停車，影片隨即結束，沒有交代傷者情況。據了解，現場為西九龍走廊往大角嘴方向近奧海城三期對開，《香港01》正了解車禍事發日期和詳情。



慢線有一輛貨車前行，遠處已見到有人（紅圈）走出路面。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

慢線有一輛貨車前行，而白色私家車則沿快線高速行駛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

+ 2

有網民今日（13日）在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載該條「車cam片」，影片相信是由另一輛尾隨私家車拍攝，片主透過電腦播放時，有人連同螢幕一併拍下，當中聽到一把女聲，疑似在笑或叫喊。

網民直呼車禍場面極度恐怖，質疑為何有人會在夜間走出公路，又指「架白色車如果唔係被人撞，應該停得切」、「根本就停得切，係追尾嗰下推出去」、「貨車急剎，cam車收唔切，所以cut過右線，咁啱又到架白色車剎停、即係cam車點都撞梗，只係睇下撞邊架咁解」、「呢條路本就係無行人區域，司機被路人累死」。