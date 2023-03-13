中央圖書館裸女片瘋傳　警拘拍片18歲男　涉未經同意發布私密影像

【銅鑼灣／中央圖書館／不雅片／裸女／身份／Twitter】網上早前瘋傳影片，顯示銅鑼灣中央圖書館內有女子脫衣全裸，只戴着口罩，然後作狀到書架上取書，影片令網民震驚，康文署當時回覆《香港01》表示，已就影片内相關行為報警。



警方指3月7日接獲相關政府部門轉介，指有人發佈一名女子懷疑在灣仔高士威道一圖書館內裸露身體的片段。灣仔警區刑事支援隊接手調查案件，經調查後，相信一名男子與案有關，他曾於本年初將相關片段上載到社交平台。人員今日（13日）在灣仔區拘捕該名18歲男子，涉嫌未經同意下發布私密影像，他獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。



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網上瘋傳1段4秒影片，見到有港女於銅鑼灣中央圖書館全裸露出。（影片截圖）

網上流傳的圖書館裸露影片長約4秒，見到當時窗外天色已黑，該女子突然於圖書館內脫光衣服全裸，望向鏡頭並伸出右手觸碰書架上的書本，似是正在「擺POSE打卡」，鏡頭更由遠至近，「裸女逛圖書館」景象一覽無遺。

康文署於3月7日回覆《香港01》查詢時表示，不清楚影片來源及拍攝時間，圖書館亦無收過相關情況報告，但已就影片内相關行為報警。

據了解，該裸女是90後女生，與男友在Twitter成立聯名帳戶，經常在公眾地方、交通工具或商舖拍攝淫照及淫片，包括港鐵、九巴、IKEA宜家家居等，甚至曾在列車內做出狀似口交等不雅行為，然後在社交網站發布，部份更列明「相可以單買」，相信是賣不雅照片或影片賺錢。而涉事圖書館裸露影片，早於2022年5月上載，帳戶內還有更多更不雅影片，露骨尺度令人咋舌，而圖書館裸露事件曝光後，該帳戶疑已刪除。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。