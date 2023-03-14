下城門水塘遙控飛機發燒友疑駕車暈倒撞欄　機友急救惜送院亡

今日（14日）下午2時許，一輛私家車在沙田下城門水塘水壩口撞毀水務署鐵欄，途人發現年約60歲男司機昏迷車內，於是報警求助，事主由救護車送院搶救，最終不治，警方正調查案件，私家車事後由拖車拖走。

現場友人指死者為模型飛機發燒友，經常到下城門水塘水壩口放飛機，意外發生後，其他機友立即為他進行心外壓，可惜最終不治。



死者友人羅先生慨嘆「一句都唔留低，就走咗」。（陳傲淇攝）

據了解，死者為一名退休人士，患有痛風症、腎病等長期病患。死者今午1時許駕車到上址，會合朋友聊天及觀看友人放遙控飛機。至下午2時許死者獨自取回車子離開，倒車期間撞到鐵欄。後方司機其後發現該車輛仍然處於後波狀態，於是下車查看，發現死者當時呼吸困難不適，於是呼救尋獲其友人其報警。

現場消息指，死者人稱「阿倫」，經常到下城門水塘水壩口一帶和機友放飛模型飛機，其友人羅先生慨嘆「一句都唔留低，就走咗」，並指阿倫年約60歲，身型較肥胖，育有子女，曾任職維修天秤工人，意外發生後，其他機友立即為他進行心外壓，可惜最終不治。

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現場可見，水務署豎立告示牌，指出現場屬於署方管轄通道，「不適宜放遙控飛行模型，此舉會造成噪音，滋擾居民，或會危及道路使用者安全」，並且「呼籲市民切勿在這範圍內放遙控飛行模型」，但仍然有不少人無視告示，到場操控模型飛機。