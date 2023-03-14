葵芳閣謀殺案│男友與女死者最後午餐　回家揭頭傷殞命　夾萬被撬

葵涌14日發生命案，一名63歲姓梁女子伏屍葵芳閣一單位，單位內有搜掠痕跡及夾萬被撬，重案組人員正調查事件。消息指，死者懷疑頭部被人襲擊出血，相信是致命原因，案件將交由新界南總區重案組跟進。

據了解，女死者與男友兩人同居上址一高層單位，今日（14日）下午2時許，兩人曾一同到葵涌廣場用膳，其後男友前往上班，而死者往購物後返回單位。男友於今晚約7時半回家，因無帶鎖匙、拍門但無人應門，他於是向關係友好的鄰居取得後備鎖匙，兩人同時開門，赫見死者倒臥單位，於是報警。警方調查後，列作謀殺案處理，相信女事主回家時遇上正在屋內搜掠的疑兇，遭人以鐵筆擊斃。警方相信疑兇與死者互相認識，正追緝其歸案。



警員從2樓停車場探頭望向圍牆外，並以電筒照向樓下。（陳傲淇攝）

+ 4

事發今日（14日）晚上8時許，警方接報葵芳葵義路15號葵芳閣3座一個單位懷疑被人爆竊，一名女子倒卧單位內，警員到場發現該名63歲女子頭部受傷，當場證實死亡，單位有被搜掠痕跡，夾萬被撬開。數名家屬包括兄長，於事發後到場了解。警方鑑證科人員及警犬亦到場協助蒐證，軍裝警員於大廈地下拉起封鎖線，居民上樓需向警方登記，以及接受警員搜身。