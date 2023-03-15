警粉嶺工廈檢164公斤可卡因值1.3億元　今年最大宗　45歲男被捕

警方昨日（14日）在粉嶺工廠區截獲一名45歲男子，在他攜帶的旅行袋及工廈單位內，檢獲164公斤可卡因，市值逾1.36億元，是警方本年度破獲最大宗的可卡因案件。



警方毒品調查科行動組高級督察程思琦簡報案情稱，警方根據線及調查，昨日上午11時半進行反毒品行動，發現目標男子手持黑色大旅行袋進入粉嶺安樂村工業大廈一個單位，當他離開時警員趨前截查，並將他押回單位，結果在該個旅行袋及單位內，共檢獲164磚、每磚重一公斤的可卡因，隨即將他拘捕；所有毒品市值約1億3,600萬元。

警方毒品調查科行動組高級督察程思琦簡報案情。（馬耀文攝）

疑犯姓范45歲，報稱無業，負責運毒及管理倉庫。據稱，他以每磚4,000元酬勞販毒。他涉嫌販運危險藥物，明日在粉嶺裁判法院提堂；有關刑罰一經定罪，可判處罰款500萬元及終身監禁。

程思琦續稱，警方相信犯毒活動有黑幫參與，歹徒選擇偏遠的工廠區工廠大廈藏毒，除了因為遠離市區租金較便宜，而且工廠區經常有人搬貨，可減低被發現的風險。她提醒業主提高警覺，留意租客是否有收入；租用原因與實際情況有否有偏差，如有懷疑可致電警方舉報。警方相信已成功阻截毒品流入市面，但會繼續追查其來源。