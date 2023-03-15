85歲翁誤信「假女婿」被捕求保釋失$3.4萬　警拘22歲男

「猜猜我是誰」電騙案不斷，警方前日（13日）接獲一名85歲老翁報案，指自己接獲自稱為其女婿的男子來電，聲稱自己被警方拘捕，要求報案人支付保釋金。一名騙徒其後到達老翁的店鋪，老翁按指示將3.4萬元交予對方後，成功與女婿聯絡，懷疑受騙，於是報警。

屯門警區刑事調查第8隊接報後，聯同刑事支援隊展開深入調查，經情報分析及翻看大量閉路電視片段，鎖定一名疑犯，昨日（14日）拘捕一名22歲姓范本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪名，案件交由屯門警區刑事第8隊跟進，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。



警方檢獲被捕人案發時所穿上的衣物。（警方提供圖片）

警方表示電話騙案手法層出不窮，其中包括假扮受害人的親屬、朋友或業務伙伴致電受害人，以不同原因訛稱自己需要現金應急；並指示受害人不准掛斷電話，及要求把款項存入指定的銀行帳戶、或將現金放置於指定地點、或親身交予有關同黨。

警方高度關注電話騙案，呼籲市民切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方、交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼，若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警，切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字，市民亦應提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者，如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助。

警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。