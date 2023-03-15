油麻地、屯門掃黃行動　拘無牌按摩店女負責人　另9內地女被捕

油麻地警區、屯門警區及入境處今日（15日）分別於油麻地及屯門掃黃，其中油麻地警員喬裝顧客放蛇，拘捕無牌按摩院42歲女負責人及一名37歲內地婦；另外警方聯同入境處於屯門突擊搜查區內樓上按摩店，拘捕8名內地女子涉「違反逗留條件」。



屯門警區人員聯同入境事務處今日（15日）打擊色情及非法勞工行動，突擊搜查區內樓上按摩店，搗破4個僱用非法勞工的場所，拘捕8名內地女子，年齡介乎31歲至41歲，涉嫌「違反逗留條件」，現正被扣留調查。警員在行動中檢取一批按摩油、毛巾及相關場所的招牌燈箱等證物。

另外，油麻地警區人員今日（15日）亦在區內展開掃黃行動，警員喬裝顧客到吳松街一個樓上單位調查，發現該單位涉嫌被用作無牌按摩院，遂拘捕一名42歲姓林本地女子，涉嫌「協助管理無牌按摩院」。警員亦在廟街拘捕一名37歲姓徐内地女子，涉嫌「唆使他人作出不道德行為」及「違反逗留條件」。行動中，人員檢獲一批證物，包括按摩油、毛巾、避孕套及濕紙巾等。

警方表示，根據香港法例第266章《按摩院條例》，任何人經營、管理、協助管理或無論以任何身份協助經營任何沒有有效經營牌照的按摩院，即屬違法，一經定罪可處罰款5萬元及監禁6個月；油尖警區會繼續加強打擊區內賣淫等違法活動，保障公眾安全及減低違法行為對市民造成的滋擾。