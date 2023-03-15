「網上情人」誘投資加密貨幣　兩男女共失近$900萬

騙案未有遏止跡象，甚至混合不同類型騙案，令受害人防不勝防，有女研究員和建築工頭相繼墮下網上情緣騙案和投資騙案陷阱，誤信「網上情人」建議進行投資加密貨幣，繼而按照對方同黨指示匯錢，受害人更曾獲得利潤，惟最終未能取回本金，騙款合共高達近900萬元，警方正追查騙徒身分和騙款去向。



首宗案件發生在今年1月初，40歲女研究員在家中從Instagram收到騙徒信息，兩人隨即成為網上情人，後來透過Whatsapps繼續對話，騙徒聲稱自己在加密貨幣投資方面有豐富經驗，引誘女事主投資加密貨幣，女事主即使沒有相關經驗，但仍然按照指示，在騙徒提供的虛假加密貨幣投資平台註冊一個交易賬戶，其後騙徒指示她透過平台的聊天室功能，聯絡假裝成虛假平台客戶服務人員的同黨，讓事主「了解」充值交易賬戶的詳細資料，騙徒同黨指示女事主將錢匯入指定銀行賬戶，以便充值交易賬戶進行投資。

到了1月底，女事主出於試用目的，先將港幣4萬元匯入騙徒同黨所提供的指定銀行賬戶，至2月初女事主聽從「男友」建議，使用她的交易賬戶投資「泰達幣」，其後發現自己獲得約港幣3,500元利潤，而且能將利潤匯至自己的銀行賬戶，於是開始完全相信兩人，在2月2日至3月7日期間，事主將785萬元分22次轉帳到對方提供的另外15個指定銀行賬戶作投資。其後她發現「交易賬戶顯示泰達幣餘額約155萬元」，價值約港幣1,200萬元，於是聯絡騙徒同黨希望提款，但對方聲稱事主提款前必須支付保證金和稅款，女事主覺得受騙告知朋友，經考慮後報警求助，案件總共涉及騙款約789萬元。

另一宗騙案的受害人是一名49歲建築工頭，受害人今年2月透過Facebook認識一名騙徒，其後很快發展成為網絡情人，騙徒聲稱加密貨幣回報豐厚誘使事主投資，更向他提供一個據稱投資加密貨幣的網站給事主進行註冊投資賬戶，其後騙徒同黨聲稱是客戶服務人員，指示事主將130萬元先後分6次轉帳至5個指定轉數快賬戶，訛稱購買加密貨幣，受害人一度賺取利潤約11萬元，及後當事主無法收回投資本金時，才洞悉為騙局，於是報警求助，案件共涉及騙款約110萬元。