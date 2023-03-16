葵芳閣謀殺｜法團主席指疑兇斯文靚仔　事後失聯惹疑　街坊感失望

葵涌葵芳閣發生謀殺案，63歲女子梁雪卿疑撞破賊人爆竊，慘遭對方用鐵筆重擊頭部致死。今日（15日）案件有突破性發展，據知疑兇是死者鄰居女兒的男朋友，他疑用後備鎖匙入屋犯案，並在命案揭發前潛逃日本。



葵芳閣法團主席劉啟安今日受訪指，死者與同層一戶主關係良好，不排除生前曾將後備鎖匙交予該戶主保管。劉亦證實有一名男子寄住該單位，但戶主向街坊稱男子是其姨甥，未有提及是其女兒的男友。劉形容該男子「靚靚仔仔、斯文有禮貌」，難以想像他是兇手。他指男子事後已經失聯，坦言：「如果係嘅話，令到大家都好失望，大家都跌哂眼鏡。」



死者梁雪卿（中）與法團委員合照。（立案法團主席劉啟安提供）

劉續指，該戶主育有一女，但女兒近年出國讀書，據知現時在英國工作；近3至4年有一名年約25歲的青年入住，戶主向街坊介紹青年是其姨甥。

據劉所知，該男子聲稱讀護理系，外表斯文，身形瘦削，雙手有紋身，平時出入會與街坊打招呼，頗有禮貌。命案揭發後，警方調查同層所有住戶，劉說：「我哋全層樓都搵哂，係無咗一個。」據知此人正是該戶主口中的姨甥。劉無奈指：「佢唔肯出嚟聯絡，我哋都心中有數，都好懷疑，嗰晚已經心中有數。」

劉表示，該男子已住在大廈多年，「佢出入係好正常，嗰日我哋都睇咗閉路電視，（當日）佢出入幾次」。他坦言：「如果係嘅話，令到大家都好失望，大家都跌哂眼鏡……我都好痛心，失咗我哋對佢既信心。」

法團主席劉啟安今（15日）受訪指，懷疑涉案的男子在大廈居住多年。（資料圖片）