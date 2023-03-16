青衣電單車綠VAN相撞　33歲鐵騎士傷重不治　小巴司機涉危駕被捕

今日（16日）下午2時21分，一輛電單車在青衣西路與寮肚路交界失事撼綠色專線小巴。現場消息稱，33歲姓張鐵騎士倒地受傷，昏迷不醒。警方及救護員在場為傷者急救，之後將他送瑪嘉烈醫院治理，惟經搶救後於下午3時48分證實不治。63歲姓韋小巴男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。



傷者滿面鮮血送院搶救，救護員為他進行心外壓。

據悉，當時小巴正沿青衣西路上斜方向，準備轉右駛入寮肚路。電單車則沿青衣西路落斜， 兩車發生碰撞。肇發位置為紅綠燈口，警方正調查是否有人衝燈。現場所見，小巴擋風玻璃破裂。

警方表示，下午約2時21分，一名63歲男子駕駛小巴沿青衣西路往青康路方向行駛，當駛至青衣西路與寮肚路交界時，據報撞到一輛由該名33歲男子駕駛的電單車。鐵騎士身體多處嚴重受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，其後於下午3時48分被證實死亡。該名小巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

新界南總區交通部特別調查隊正調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1348或3661 1446與調查人員聯絡。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

涉事小巴司機在場助查。（蔡正邦攝）