馬鞍山恆安邨公屋單位破麻雀賭檔　警拘74歲男主持及7耆英賭客

沙田警區特別職務隊人員根據線報調查後，今日（16日）突擊搜查馬鞍山恆安邨恆峰樓一單位，並搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，警員於單位內拘捕包括一名74歲姓劉本地男子，涉嫌「經營賭博場所」，其餘一名本地男子及6名本地女子，年齡介乎62至80歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警員在行動中檢獲兩張電動麻雀枱、4副麻雀、約1.8元籌碼及賭款。所有被捕男女現正被扣留調查。翻查資料，恆安邨屬公共屋邨，若證實單位被濫用作聚賭，房署將會終止其租約。



所有被捕男女現正被扣留調查。（警方提供圖片）

根據房屋委員會網站資料，若租戶在單位內進行不法活動，如聚賭、藏毒或藏有私煙等。若租戶嚴重違反租約濫用公屋，房署將不予警告，終止其租約。因違反租約的前租戶及其18歲或以上的家庭成員，由終止租約日期起兩年內，將不合資格申請公屋。日後亦不會獲編配至地理位置、樓齡和樓層比其之前較佳的單位。

警方強調，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬元及監禁9個月。