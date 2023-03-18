電壓驟降｜疑波及戲院　播到戲肉突中斷40分鐘　網民：變眾人之怒

周四（16日）晚上，慈雲山近沙田坳附近有電塔出現火光並傳出爆炸聲，令新界及九龍部分地區電壓驟降。有Facebook專頁版主發文表示，當晚在戲院觀看《沙贊！眾神之怒》的VIP場次，正當電影播放到最後20分鐘戲肉，約11時半時，突然遇上電力故障，導致畫面及聲音中斷，令到一眾觀眾需要等待40分鐘才可繼續觀看電影。他指有逾三分之二觀眾提早離場，該版主堅持留守最後，但延至凌晨1時才看完電影，有網民留言戲稱：「睇眾神之怒攪到眾人之怒，又幾正喎！」



版主華萊指，雖然身邊的朋友都選擇提早離開，但他深感不忿，執意留下。（Facebook專頁「美劇咁樣睇」截圖）

Facebook專頁「美劇咁樣睇」版主華萊表示，16日晚上他到英皇戲院尖沙咀iSQUARE觀看由電影公司華納兄弟電影公司安排的VIP場。開場時間為晚上9時40分，電影全長131分鐘，預計大約凌晨零時看畢。華萊指，當時座無虛席，但當電影播放至最後20分鐘時，突然沒有畫面和聲音。當時華萊心想：「唔係啩！電影公司做VIP場都斷片？咁唔好彩！」及後戲院職員協助開燈並安撫觀眾。

他指，「原本話10分鐘可以重開，之後又多10分鐘，啲人開始走，再次話要多20分鐘，結果走咗三分之二嘅人。」華萊指，雖然身邊的朋友都選擇提早離開，但他深感不忿，執意留下。

待40分鐘後電力恢復，繼續播放電影餘下部分及「彩蛋」，獲觀眾拍掌鼓勵，最後直至凌晨1時才完場。後來當他得悉慈雲山電塔發生事故後，也只能說「都無辦法囉」。他在貼文末段提到，「但走嘅又唔好彩，留嘅人更唔好彩！無地鐵搭啦！X！」



網民紛紛留言「變成眾人之怒」、「睇眾神之怒攪到眾人之怒，又幾正喎！」、「呢個廁所位又真係長左D（啲）」；亦有網民指自己亦遇到同樣情況︰「去咗K11睇IMAX包場，斷咗兩次，都係搞到1點先完場」。