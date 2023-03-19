中環劫案│男子買賣遊艇遭劫款　警共拘5人　4男暫控串謀行劫

中環1月13日發生一宗行劫案，37歲男子受邀到威靈頓街35B號一單位洽談生意，遭5男持刀指嚇，事主被人以轉帳方式劫走約90萬港元及約值3萬元美金的虛擬貨幣，身上約3,000港元及手提電話亦被劫去。警方當日即時拘捕30歲姓馮男子，涉嫌「行劫」。中區警區刑事部人員經深入調查後，於1月14日再拘捕一名25歲姓陳本地男子，涉嫌「處理犯罪得益」，並於上周五（17日）再於慈雲山及沙田拘捕3名本地男子，年齡介乎28至32歲，涉嫌「串謀行劫」。案件至今合共拘捕5人。

3名上周五被捕的男子及於案發當日被捕的男子，均已被暫控一項「串謀行劫」罪，案件將於明日（20日）於東區裁判法院提堂。該名25歲姓陳的被捕男子則已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。



遇劫地方為一個樓上派對房間。（陳浩然攝）

警方相信是次拘捕行動已瓦解一個有組織犯罪集團。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

警方重申「串謀行劫」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章盜竊罪條例，一經定罪，最高可判處終身監禁，市民切勿以身試法。

警方在此強調，打擊暴力罪行為警務處處長首要行動項目，中區警區會繼續以零容忍態度，打擊相關罪行。