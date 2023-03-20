直播｜呈祥道九巴撞壆傾側　最少77人受傷　消防救出上層被困乘客

長沙灣呈祥道今早有巴士失事撞壆傾側，連同巴士車長，全車約77人，當中上層55名乘客一度被困，消防固定車身，耗時約1小時將他們逐一救出，最少18人送院。



事發於上午9時42分，一輛290A線九巴由將軍澳（彩明）前往荃灣西站，駛至呈祥道、長沙灣清麗苑對開突然失事，猛撼路中石壆，巴士左邊車頭被削開毀爛，擋風玻璃碎裂，左邊車身擱在石壆上。現場消息稱，巴士車長一度昏迷，其後轉醒，上層55名乘客不敢稍動，要在座位內等候救援，部份人撞損受傷流血。下層司機及乘客約22人全部已落車，其中18人受輕傷送院治理；另外4人拒絕送院，包括九巴車長。



大批救援人員正在場協助。上午11時45分巴士上所有乘客離開車廂，九巴人員到場了解。消防坍塌搜救隊到場，準備將巴士移正並搬離路面。

運輸署宣布，因交通意外，呈祥道（往葵涌方向）近荔枝角公園的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛，現時在呈祥道（往葵涌方向）的車龍龍尾已到龍翔道近豐力樓及大埔道近澤安邨，駕駛人士可改用其他道路，現時上址交通擠塞。

上層約20名乘客待救。（馬耀文攝）

消防員用工具固定巴士車身。（馬耀文攝）

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由於巴士呈約45度傾斜，上層有多名乘客，消防員用工具及繩索固定車身以防塌下。其餘已落車的乘客，坐在路邊等候協助。救護員逐一分流，經初步包紮再送院治理。

至上午10時50分，消防員協助上層乘客經落車車門逐一離開，當中有乘客腳受傷，要救援人員扶住步上救護車，大部份傷者輕傷。