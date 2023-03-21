梨木樹邨兩青年蹲地捱六男子圍毆　女聲大呼「唔好打喇」

網上今日（21日）流傳一段在本月9日凌晨3時所拍攝的片段，顯示兩名青年在葵涌梨木樹邨遭到四名男子圍毆，青年在毫無反擊之力下，只能蹲在地上「捱打」。施襲者一度離開現場，但其後折返，更夥同多兩名男子擴大「戰團」，合共六人圍着兩名青年，爆粗辱罵，拳打腳踢，高呼「X你老母」。雖然事發期間，一把女聲曾大呼「唔好打喇」，惟不獲理會。發帖者就在貼文中稱，警方接報後約15至20分鐘後攜警犬到場，惟搜尋約10分鐘後無果離開，又指「警方離開後部分人即刻走返出嚟，雖然（發文）有d（啲）遲，但香港治安真係越嚟越差，大家夜晚出街小心」。



這段1分24秒的片段相信由樓上住戶拍攝，事發地點為梨木樹邨康樹樓對開，片段甫開始，可見兩名黑衣青年遭到四名男子圍毆，拳打腳踢，期間傳出多次重擊聲，而受襲青年只蹲在地上以雙手保護頭部，看似毫無反擊之力。12秒後，一名男子高呼「走呀」着同伴離開，兩至三名男子轉身離開，惟一名白衣男子似乎意猶未盡，回頭走近再用力踢對方一腳。

及後四名男子重新走向兩名青年，遠處亦傳來一把女聲大叫「唔好打喇」，惟多名施襲者並無理會，其後更有多兩名相信與兇徒相識的男子加入「戰團」，合共六人圍着兩名青年，期間多次爆粗辱罵，高呼「X你老母」，兩名青年再遭到眾人拳打腳踢，一會後，六男子向四周散去，片段亦在此結束。

發帖者在貼文中稱，其中一名黑衣男子手持鐵通，又表示警方接報後約15至20分鐘後攜警犬到場，惟搜尋約10分鐘後無果離開。發帖者亦指，「警方離開後部分人即刻走返出嚟，雖然（發文）有d（啲）遲，但香港治安真係越嚟越差，大家夜晚出街小心」。