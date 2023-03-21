太古英皇道5日3宗街頭襲擊案　警調查揭兩男分別犯案拘人

太古英皇道本月初接連發生街頭襲擊案，街坊人心惶惶，擔心是無差別襲擊事件。警方深入調查後，發現3月4日至8日期間，英皇道先後發生3宗襲擊事件，惟行兇者並非同一人。警方分別於3月8日拘捕一名24歲男子，他涉嫌於5日推跌一名男子；警方亦於3月10日再拘捕另一名50歲男子，他則涉嫌與4日及8日發生的兩宗襲擊案件有關，並已被暫控一條普通襲擊罪。



警方於3月4日接報，指於鰂魚涌英皇道1094號對開，有一名12歲女童被一名男子襲擊，該名男子其後逃去。涉事女童眼部受傷，被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。 警方另於3月8日接報，一名65歲女子在鰂魚涌英皇道乘搭電車期間，一名男乘客突然用腳踢向該女子的小腿，然後下車逃去。涉案65歲女子腳部受傷，被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。

根據情報分析及深入調查後，警方於3月10日拘捕一名50歲本地男子，涉嫌與上述兩宗案件有關，被捕男子已被暫控一條普通襲擊罪。

另外，警方於3月5日接獲報案，指於鰂魚涌英皇道1094號對開，有一名58歲本地男子懷疑被一名男子推跌，該名男子手部受傷，被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。根據情報分析及深入調查後，警方於3月8日以涉「襲擊致造成實際身體傷害」罪拘捕一名24歲本地男子，涉嫌與上述案件有關，被捕男子已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。