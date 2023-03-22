警黃大仙上水冚非法麻雀檔　拘19人　其中9人被落案

黃大仙及上水警區昨晚（21日）在區內打擊非法賭博，搗破兩個麻雀檔，拘捕19人包括負責人。



黃大仙警區特別職務隊根據線報及深入調查，昨日（21）下午約10時在黃大仙區進行反賭博行動 ，突擊搜查崇華街一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭場。行動中，人員拘捕一名48歲姓毛本地女子，涉嫌「經營賭博場所」，另外兩名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎42至64歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

另外，人員行動中共檢獲3張麻雀枱，約3000元賭款，及一批賭具。所有被捕男女均獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

黃大仙警區人員昨日（21）下午在崇華街一單位搗破麻雀賭場，拘捕女主持及4名男女賭客。（警方提供）

警黃大仙大埔冚非法麻雀檔

大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，同日晚上在區內突擊搜查上水新財街一個單位，成功搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，人員在單位內拘捕一名40歲男負責人，涉嫌「經營賭博場所」。另外，該單位內3名本地男子、8名本地女子及兩名內地女子，年齡介乎40至64歲，亦涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

行動中，警方檢獲兩張電動麻雀枱、4副麻雀賭具、一批家具及約13,000元現金。該名40歲男負責人已被暫控一項「經營賭博場所」罪，另外3名本地男子、3名本地女子及兩名內地女子亦已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於4月下旬在粉嶺裁判法院提堂。

根據香港法例148章《賭博條例》，「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁9個月。