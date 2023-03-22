安秀苑奪命工傷｜遺孀認屍後傷心過度暈倒　胞妹：姊徹夜不吃不睡

安達臣道興建中的安秀苑地盤，昨日（21日）發生奪命工業意外，52歲男工人朱二森在15樓清理廢料時，意外直墮1樓平台，送院後不治。今日（22日）上午9時許，死者遺孀、兩名兒子等約十名親友到富山公眾殮房辦理認屍手續，眾人神色凝重，在殮房逗留約一個多小時後離開。遺孀朱太神情哀傷，需要其他親友攙扶，步出殮房時更疑傷心過度暈倒，差點跌倒地上，幸得親友及時扶起，並坐在椅子上休息。朱太的妹妹透露，胞姊昨日驚聞丈夫離世已激動暈倒，而且昨晚到今晨未有進食，也無法入眠，血壓更一度飆升至185度。



遺孀朱太步出殮房時疑傷心過度暈倒，差點跌倒地上，幸得親友及時扶起。（蔡正邦攝）

據悉，死者朱二森在安秀苑地盤工作約一年半，是負責清理建築廢料的雜工，工作時間為上午8時至下午6時。朱與家人在西灣河租屋居住，正輪候公屋。他是家中經濟支柱，其妻是家庭主婦，間中從事兼職售貨員。夫婦育有兩名分別17歲和12歲、仍在學的兒子，亦要供養父親和朱太的父母。工業傷亡權益會接觸到遺孀朱太，並會持續跟進及支援。

警方表示，昨日上午10時許接獲事主同事報案，懷疑事主從秀茂坪安達臣道近安泰邨一個地盤高處墮下，救護員接報到場，發現事主倒臥在上址平台，事主昏迷被送往聯合醫院治理，其後被證實不治，警方初步調查後，相信事主在上址清理廢料期間意外失足墮下，案件列作「工業意外」和「送院時死亡」處理。