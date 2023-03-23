葵青警一連兩日聯合舉行交通日　發出838張「牛肉乾」

葵青警區聯同新界南總區交通部昨日（22日）起一連兩日聯合舉行交通日，確保區內交通暢順及提高道路使用者的守法及交通安全意識，警方總共發出838張交通違例事項罰款通知書，警方同時採用流動錄影執法，在區內各交通黑點重點打擊司機阻塞交通的違例行為，總共攝錄到45輛違例車輛。



善方即時拖走對交通造成嚴重阻塞的車輛。（警方提供圖片）

此外，葵青警區一直關注區內對交通造成嚴重阻塞的車輛及棄置車輛佔用公眾泊車位問題，警方會根據車輛違泊位置及對道路使用者安全造成的影響採取適當的執法行動。是次行動針對違例者進行嚴厲執法，並即時拖走5輛對交通造成嚴重阻塞的車輛，當中包括3輛沒有展示車牌及行車證，相信並非被棄置的電單車，警員亦發現18輛懷疑棄置車輛，但不會構成即時危險或嚴重阻塞交通，已經把情況轉介民政事務處，以安排在聯合清理行動中處理。

葵青警區將持續嚴厲執法，確保交通暢通及提高道路使用者的道路安全與守法意識，以保障市民安全。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。而有關沒有行車證及車牌的電單車，可能會被視為棄置車輛處理。如任何車輛（包括棄置車輛）對其他道路使用者構成危險或嚴重阻塞道路，警方會根據香港法例第374章《道路交通條例》103條移走。