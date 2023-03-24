九龍城的士遇乘客箍頸打劫　司機中刀急煞釀車禍　行家助擒賊無果

九龍城發生驚險的士劫案及車禍。今日（24日）凌晨約2時半，一輛的士沿太子道東快線，往旺角方向行駛。途至近沙浦道富豪東方酒店對開時，車上男乘客亮刀兼箍頸打劫，男司機慌忙煞車，尾隨一輛「小露寶」混能的士猝不及防，收掣不及撞前。意外後，刀匪未有所獲，事敗落車逃去；遇劫姓李司機手部中刀浴血，事後由救護車送往伊利沙伯醫院治理；「小露寶」姓胡男司機亦感不適，同需送院。



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「小露寶」司機胡先生憶述，遇劫的士當時突然急煞，他收掣不及撞前，其後立即落車上前了解，映入眼簾的卻是一幕血腥畫面，「（賊人）用把刀項住司機條頸，見到有流血！」胡先生指，賊人見他出現後心知事敗，立即開啟右邊車門企圖逃走，他見狀立即拍門阻止，但最終對方成功從左邊車門落車逃去。

胡先生指，遇劫司機脫險後披血落車，「成手血嘅，我開頭仲以為佢頸流血，因為（賊人）箍住條頸嘛。」此時，他們才驚覺於情急下，兩人均無拉手掣，結果兩輛的士雙雙溜向數十米前面的慢線，幸他及時連救兩車，煞停自己的士後，再協助煞停對方的士，不致再釀成意外。胡先生幸無受傷，事後表示第一次遇上同類事件，「冇得驚㗎，一係就同佢（賊人）博鬥㗎喇！」

事後遇劫的士車廂內，遺下染有大量血漬的紙巾等物品；警員則在附近一帶兜截，並在附近草叢搜索，未有進一步發現。警方案件列作「行劫」處理，現正追緝刀匪歸案。

警方封鎖現場調查。（黃江奇攝）