將軍澳道4旅遊巴與貨車相撞　司機一度被困　87人受傷

觀塘將軍澳道發生5車「串燒」意外，包括3輛接送小學生旅行的旅遊巴、1輛屋苑居民活動的旅遊巴及1輛貨車，當中一名司機一度被困。由於現場有大量傷者，消防處出動大批救援人員，為傷者即場包紮及分流，最後共87人分別送到九龍及新界7間醫院，意外原因仍有待調查。



今日（24日）下午近1時，2輛旅遊巴、1輛輕型貨車及2輛旅遊巴，分別依次序沿將軍澳道上斜往將軍澳方向行駛，期間懷疑前車急停，尾隨車輛收掣不及，導致連環相撞。其中3輛旅遊巴接送聖公會德田李兆強小學的學生往烏溪沙旅行，當時正回程返學校途中；另一輛旅遊巴則是淘大花園的居民，他們上午遊覽鑽石山志蓮淨苑，於紅磡午膳後，準備前往西貢獅子會。



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有小四學生指今日為學校旅行，於事發時有扣好安全帶，當時與同學聊天，車輛突然受撞，之後頭撞到扶手受輕傷。

消防及救護員到場後協助傷者落車，大部份傷者撞傷口鼻流血或手腳擦傷，傷勢不算嚴重。救援人員在現場路面鋪設軟墊，安頓傷者坐下，並即場包紮及分流。有受傷的小四學生稱，今日為學校旅行日，早上8時許出發到烏溪沙青年新村，事發時正回程返校，她與同學都有扣好安全帶，聊天期間車輛突然被撞，她頭部撞落扶手受輕傷。另一名小四學生劉同學指，事發時衝擊力很大，有同學仆倒，她亦撞到扶手導致頭痛。她續指，有同學流鼻血，也有同學受驚落淚。

有淘大居民旅行團團員表示今早已去數個景點遊玩及吃午餐，事發正坐旅遊巴準備去西頁獅子會自然教育中心，之後便發生交通意外。

另一位乘客是淘大花園居民，她表示，今早已去了數個景點遊玩及吃午餐，事發時往西貢獅子會自然教育中心繼續行程，不料發生交通意外，幸好大部分團友傷勢不重。

曾一度被困的貨車司機陳先生。

一度被困的貨車司機陳先生憶述事件稱，前方的車速並不快，車輛撞擊後他被軚盤夾住，活動困難，胸口及下盤被壓住，但他調整軚盤後，已可自行爬離車廂。（見另稿）。