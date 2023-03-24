長沙灣潤發倉庫三級火　深水埗體育館開放作臨時庇護中心

今日（24日）下午1時50分，長沙灣發祥街1號潤發倉庫起火。倉庫的窗戶湧出大量黑煙，直攻半空。消防員接報到場，於2時10分將火警升為三級，現時開一條喉及出動一煙帽隊灌救；消防員救出兩人，其中一人手受傷，二人均毋須送院。現場附近德貞小學及基督教崇真中學要緊急疏散。



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【16:39】民政事務處表示，因應長沙灣發祥街三級火警，深水埗民政事務處今日已開放深水埗體育館（深水埗康樂文化大樓二樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。民政處稱會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

【15:56】現場共疏散1,600人，為附近屋苑居民及五間學校師生。

【15:56】因火警，以下路段現已封閉：

-荔發街(來回方向)的全線

-發祥街西(來回方向)的全線

-發祥街(來回方向)的全線

-荔康街(來回方向)的全線

-英華街(來回方向)的全線

-介乎通洲街及深旺道的興華街西(往深旺道方向)的全線

-介乎興華街西及東京街西的深旺道(往大角咀方向)的全線

-介乎深旺道及通洲街的東京街西(往通洲街方向)的全線

-介乎興華街西及東京街西的通洲街(往美乎方向)的全線

受影響過海巴士路線第914號線及九巴第12及296C號線現已改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路。

【15:27】現時兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，救出兩人送院．他們分別手部受傷及吸入濃煙。

【15:23】長沙灣凱德苑居民需疏散。

【15:09】居於潤發大廈附近的張小朋友表示，剛才仍在附近商場逛街，約10分鐘前收到訊息稱附近有大廈冒出大量濃煙，便到現場看看。

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【15:05】就讀小學六年級的李同學表示，上課期間有同學因發現校外有濃煙而大叫，隨即聞到臭味，形容如「燒燶嘅膠味」，不過他及同學未有很慌張，但有聽到一些低年班學生大叫。李同學說，老師隨即着他及其他同學回課室，並宣布因為鄰近大廈火警，安排他們放學，取消所有課後班，而在放學前，老師也叮嚀他們戴好口罩，盡快離開。

【15:00】濃煙湧向西九四小龍（泓景臺、宇晴軒、碧海藍天，昇悅居）等屋苑，現場有極濃燒膠味，美孚新邨有居民稱也聞到。

【14:50】消防處表示，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。現場部份消防人員及警員都戴了防毒面罩。

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【14:13】讀者劉先生剛巧經過現場，他表示沒有見到火光，但非常大煙。劉說：「無啦啦起煙，蔓延得好快，好大煙。依家啲煙吹去四小龍嗰邊，聞到好似燒車胎味。」