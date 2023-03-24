將軍澳道車禍．最新消息｜聯合醫院設跨部門援助站　九巴路線延誤

將軍澳道今午（24日）約1時發生5車相撞意外，涉及4輛戴學童旅遊巴與1輛輕型貨車，據悉司機一度被困，現場消息指至少75人受傷，多名學童坐在路旁。現場交通十分擠塞。《香港01》將持續更新最新交通消息。



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【14:54】因應將軍澳道發生交通意外，觀塘民政事務處和西貢民政事務處已在基督教聯合醫院急症室設立一個跨部門援助站，為市民提供協助及供市民查詢，查詢熱線為2171 7426、3949 4125和3949 4000。

【14:36】 運輸署籲前往將軍澳一帶的市民，應考慮使用港鐵服務，現時上址交通擠塞。

【14:18】運輸署指，因交通意外，將軍澳道(往將軍澳方向)近翠屏南邨的全線仍然封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如將軍澳–藍田隧道。現時上址交通擠塞。

【13:50】九巴表示，受將軍澳道往將軍澳方向近翠屏南邨交通意外影響，九巴途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。

【13:30】運輸署將軍澳道（往將軍澳方向）近翠屏南邨的部份行車線現已封閉。