將軍澳道5車相撞釀87人傷　一旅遊巴司機命危　一男子情況嚴重

觀塘將軍澳道今日（24日）中午近1時發生5車「串燒」車禍，涉及4輛旅遊巴及1輛貨車，當中一名旅遊巴司機被困。消息稱，有一名旅遊巴司機救出送院搶救後情況危殆，另一名男傷者則情況嚴重。由於現場有大量傷者，消防處出動大批救援人員，並即場包紮及分流，最後共87人分別送到九龍及新界4間醫院，意外原因仍有待調查。



事發今日（24日）下午近1時，4輛旅遊巴及一輛輕型貨車，沿將軍澳道上斜往將軍澳方向行駛，期間懷疑最前車急停，後面車輛收掣不及首尾相撞。其中3輛旅遊巴接送聖公會德田李兆強小學的學生往烏溪沙旅行，當時正回程返學校途中；另一輛旅遊巴則是淘大花園的居民，他們遊覽鑽石山志蓮淨苑、紅磡午膳後，準備往西貢獅子會。



車禍涉及4架旅遊巴及一架貨車，其中橙色旅遊巴司機一度被困。

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消防及救護員到場後協助傷者落車，大部份傷者撞傷口鼻流血，傷勢不算太嚴重。救援人員在現場路面鋪設軟墊，安頓傷者坐下，並即場包紮及分流。

曾一度被困的貨車司機陳先生。

涉及車禍的貨車司機陳先生憶述事件稱，前方的車速並不快，撞擊中他被軚盤夾住，活動困難，胸口受傷（見另稿）。