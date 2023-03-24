將軍澳道5車相撞釀93人受傷 年紀最細僅8歲 一男子情況嚴重
撰文：凌逸德
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3月24日傍晚6時50分更新：
觀塘將軍澳道今日（24日）中午近1時發生5車「串燒」車禍，涉及4輛旅遊巴及1輛貨車，當中一名旅遊巴司機被困，大量傷者分別送到九龍及新界8間醫院，意外原因仍有待調查。
醫管局公布，截至今午5時15分，將軍澳道交通意外共有93名傷者送院，年齡介乎8至84歲，其中一名男子傷勢嚴重，仍在聯合醫院留醫。
事發今日（24日）下午近1時，4輛旅遊巴及1輛貨車，沿將軍澳道上斜往將軍澳方向行駛，期間懷疑最前車急停，後面車輛收掣不及首尾相撞。其中3輛旅遊巴接送聖公會德田李兆強小學的學生往烏溪沙旅行，當時正回程返校；另一輛旅遊巴據知是淘大花園的居民，他們遊覽鑽石山志蓮淨苑及在紅磡午膳後，準備往西貢獅子會。
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消防及救護員到場後協助傷者落車，大部份傷者撞傷口鼻流血，傷勢不算太嚴重。救援人員在現場路面鋪設軟墊，安頓傷者坐下，並即場包紮及分流。
涉及車禍的貨車司機陳先生憶述事件稱，前方的車速並不快，撞擊中他被軚盤夾住，活動困難，胸口受傷（見另稿）。
將軍澳道車禍發生什麼事？
3輛載有學童的旅遊巴及1輛載有旅客的旅遊巴與1輛輕型貨車，沿將軍澳道往將軍澳行駛，期間懷疑首尾相撞，釀成數十人受傷。
將軍澳道車禍傷者情況如何？
消防員由車尾太平門抱多名小學生，有大批學生坐在路旁等候。另外貨車司機一度被困。