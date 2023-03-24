將軍澳道5車相撞｜87名傷者分流至8間醫院　疑切線釀意外

將軍澳道今午發生5車「串燒」相撞，造成87 受傷，其中涉及的1輛貨車及4輛部旅遊巴，當中包括2輛負責接送藍田聖公會德田李兆強小學的學生，旅行後返回學校，車禍釀成87人受傷，其中兩名男子重傷，情況分別是危殆和嚴重。藍田消防局局長沈川 、高級救護主任黃保龍及警務處東九龍交通部特別調查隊李博傑高級督察將交代案情。



今日（24日）下午12時57分，將軍澳道往將軍澳隧道上斜方向發生交通意外，涉及四輛旅遊巴及一輛貨車。

藍田消防局局長沈川指，消防在接報後4分鐘後到場，派遣18輛消防車、43輛救護車，總共出動58名消防員、92名救護人員，亦派出坍塌搜救專隊到場，協助救援。

消防花約1小時，將5車上224名乘客帶離車廂，再花40分鐘將一名被困旅遊巴司機救出。沈表示，是次搜救的困難，為現場道路十分繁忙，需要騰出空間，安置大量傷者，涉事車輛其中3輛為小童校巴、老人家旅行團旅遊巴。救援期間，需安撫小童情緒。

高級救護主任黃保龍表示，消防處派出43輛救護車輛，並出動特別支援隊，利用大量傷者檢傷分流系統。事故中有87名傷者，分別送往廣華醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、東區醫院及瑪嘉烈醫院。