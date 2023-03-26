水貨客走私違禁海鮮北上　羅湖口岸海關扣起一桶桶龍蝦

中港自1月8日起全面通關，隨着各個口岸恢復，水貨情況亦「復常」。不但奶粉、化妝品等貨物，近日網絡流傳羅湖入境口岸內地海關檢獲大批龍蝦，而且不是以隻計，而是裝滿一個個藍色大膠桶。另一片段曾顯示「一步一龍蝦」的盛況，拍片者每行一步就踢到一隻龍蝦，另外還有蟹等海鮮。網民笑言：「唔怪之得呢排街市少咗龍蝦啦，原來游水返曬上去。」



中國自2020年11月對澳洲龍蝦等貨品實施禁運，據報澳洲龍蝦的最大出口地由中國轉為香港。海關關長何珮珊2021年履新時特別提到，中國禁止進口澳洲龍蝦，走私集團因而將龍蝦運送來香港，等待機會走私內地，「表面睇一單普通走私案，走私龍蝦啫，其實係破壞國家對澳洲嘅貿易限制，所以打擊走私龍蝦活動，係維護國家安全好重要嘅工作，要積極去做」。

水警聯同海關上周二（21日）在后海及大嶼山一帶進行反非法入境及反走私行動，在深屈碼頭岸邊發現可疑快艇，並有4名可疑男子在該碼頭附近徘徊，然後將貨物由一輛駛至的貨車搬到快艇上。人員隨即現身，但可疑人迅速逃去無蹤，最後在岸邊檢獲共28箱懷疑走私龍蝦，市值共約56萬元。

不過，螞蟻搬家式走私禁之不絕，網絡流傳3月23日深圳羅湖海關檢獲大批龍蝦，發文者笑言「唔怪之得呢排街市少咗龍蝦啦，原來游水返曬上去。」片段可見內地海關人員處理大批走私龍蝦，裝滿多個藍色高身膠桶。另一條片則見大量龍蝦及螃蟹用膠紙及塑膠袋包好，但猶如垃圾被棄置於地上，拍片者每行一步就踢到一隻龍蝦，另外還有蟹等海鮮。