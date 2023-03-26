車cam直擊｜西沙路私家車彎位越線撼對頭車　車頭盡毁一司機送院

天雨路滑下，今午（26日）在馬鞍山西沙路，有私家車疑轉彎時失控越線猛撼對頭車，兩車車頭嚴重損毁，一名司機受傷，清醒送威爾斯親王醫院治理。有目擊事發經過的司機將車cam片段上載到facebook，留言稱「總算人無事」。



事發後兩輛私家車車頭盡毁，零件散落一地。（車cam L（香港群組）facebook/網民King King）

車cam片段顯示事發於下午約2時55分，「cam車」當時正沿西沙路向馬鞍山方向行駛，駛至企嶺下老圍附近一個左彎時，對面線迎頭而來的黑色私家車突然失控，車頭越過雙白線，懷疑先撞到「cam車」，之後左邊車頭再猛撼「cam車」後方另一輛灰色私家車，兩車均撞至「彈起」。

黑色私家車撞車180度轉向，車頭嚴重損毁，泵把一邊鬆脫，車內安全氣袋彈出，左前碌亦撞至歪斜。灰色私家車車頭同樣嚴重受損，泵把甩脫，零件散落一地。

上載片段的網民表示，自己本來是在上周一（20日）的一宗意外避過一劫，於是今日到西貢車公廟還神，不料再遇意外，「但總算人無事」。有網民則認為今次意外相信是天雨路滑導致「出事」，又認為捱撞的灰色私家車十分無辜。

警方表示，今午2時58分接獲報案，在西沙路有兩輛私家車及一輛輕型貨車發生車禍，一名司機受傷，清醒送威爾斯親王醫院治理。