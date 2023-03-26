去年89致命交通意外　1954年以來最低　38長者喪生佔七成

香港交通安全隊今日（26日）在警察學院舉行60周年大會操，由警務處處長蕭澤頤以檢閱官身分主持。根據警方數字，去年全年共有89宗致命交通意外，按年減少5宗，亦是自1954年以來錄得最低數字。惟65歲或以上的長者行人仍然是交通意外中最易受傷的一群，去年有38名長者行人因交通意外喪生，佔整體數字七成。



警務處處長蕭澤頤以檢閱官身分，主持香港交通安全隊60周年大會操。（警方提供）

警方指出，致命和嚴重交通意外數字由2021年的1,918宗，大幅跌至去年的1,045宗，跌幅達46%；涉及單車的致命和嚴重交通意外，更大跌71%，由前年的515宗減至去年的150宗。惟今年通關後，交通流量增加，人多車多之下，引發的交通事故亦相對增加。

警務處處長蕭澤頤以檢閱官身分，主持香港交通安全隊60周年大會操。（警方提供）

警方又表示，自去年5月推出全港首個微信電子舉報平台「影住駕」後，截至今年2月底，該平台共收到逾5.7萬宗舉報，平均每月約5,200宗。

警務處處長蕭澤頤表示，今次是香港交通安全隊首次在周年大會操使用中式步操，「充分體現香港交通安全隊對國民身分認同以及對國家的歸屬感」。（警方提供）

香港交通安全隊目前有逾1.1萬名成員，除有370多間中小學及幼稚園成員學校，亦設30多隊長者交通安全隊及成人隊伍。警方聯同香港交通安全隊及其他道路安全伙伴，不斷為推廣道路安全而努力。有見長者行人在交通意外中較易受傷，香港交通安全隊亦透過成員的網絡，將相關道路安全資訊傳遞給更多長者及其他層面的群組，希望社會各界可以守望相助，關顧長者行人。警方強調，減少交通意外必定要全社會攜手協力，呼籲市民要一同努力，提醒身邊人注意交通安全。