車Cam直擊｜過路女捱七人車撞　網民揭另一車違規﹕一連串錯誤

網上流傳一段車Cam影片，拍攝了兩宗交通違規事件，引起網民熱議，笑稱﹕「一個Shot（鏡頭），睇到今時今日香港嘅路況，逆線、行人不理會馬路!」。片中可見，於昨日（26日）下午4時許，在屯門良德街及良運街交界近寶怡商場對出發生交通意外。事發時已停雨，一名女途人先於用行人輔助線橫過良德街，然後走出交界位的黃格區，準備再過良運街，她疑沒有留意路面情況，即使一輛七人車車沿良運街北行駛至，仍未察覺，沒有停下腳步，而該輛七人車亦收掣不及，左車頭猛撞女途人雙腳，以致其拋起並跌坐在地上。幸好女途人仍然清醒，自行爬到路邊坐下待救，七人車女司機及附近的保安員上前慰問傷勢。



▼七人車撞過路女途人▼



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有眼利的網民則發現影片中另一宗交通違規情況。在交通意外發生前，原來一輛白色私家車沿良運街南行，當時前方有消防車及救護車，私家車竟逆線右轉入良德街。不少網民笑指﹕「一個shot 有兩單，最佳影片獎」、「呢條片可以攞嚟做『交通安全』宣傳片」、「一個發雞盲兼濕滑嘅司機，加上一個大地任我行唔睇車嘅行人，一齊出現係一條大意既馬路上」、「以為逆線係主角點知都只係配菜」，並懷疑七人車「可能掛住望架逆線Benz」而沒發現女途人。有熟悉該區交通情況的網民則指﹕「呢個位好精彩，經常有逆線行車，途人又亂過，遺泊又成街都係。」

▼車禍發生前有私家車入彎逆線行車▼



警方於下午5時04分接獲報案，指於屯門良運街發生交通意外，一名周姓45歲女途人於良運街由左至右過馬路時，遭一輛私家車撞到，幸只受輕傷，分別手部擦傷及頸部疼痛，由救護車送往屯門醫院治理。46歲私家車女司機則沒有受傷。