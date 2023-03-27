網片瘋傳｜港鐵車廂悍女擸平底鞋連打男子　乘客做和事佬險中鞋

網上流傳一段在港鐵車廂內發生打鬥事件，未有交代事發時間及地點。片段長約21秒，一名身穿粉紅色連身裙的赤腳女子，與一名身穿黑色上衣的男子在車廂內拉扯，地上可見一個粉紅色手袋、一隻綠色平底鞋及一把雨傘。

兩人之間有一名女子嘗試將雙方分隔開來，連呼「唔好打啦！」，惟粉裙女未有理會，更手持另一隻平底鞋，猛拍黑衣男至少三下，揮鞋的瞬間傳出「發」的一聲，足見其相當用力，最終有另外兩名男乘客上前勸架，「你都唔好打啦」、「唔好嘈啦」、「邊個打先都唔啱」、「總之打架就唔啱」。

片段中雖然未見黑衣男曾出手施襲，其手部疑因被打而現紅印，但是粉裙女相當氣憤，情緒激動並尖聲說﹕「邊個打先呀？」，更一度向勸架男乘客揮舞手中平底鞋，險打中對方。最終在眾人勸喻下粉裙女才休戰。



粉紅裙女子赤腳，其手袋及一隻平底鞋被棄在地上。（Imfong Chan上傳至香港突發事故報料區及討論區）

翻查警方資料，昨日（26日）下午2時許，警方接獲一名37歲、姓氏拼音為Yuan的女子報案，聲稱指自己坐在港鐵列車的座位時，手袋不小心撞及站在前方的男子，雙方發生爭執，其間該名男子出手施襲，三度推撞其頭部，導致女事主失平衡跌倒，男子施襲後於金鐘站下車，逃去無蹤。警方到場調查及四出兜截，未有尋獲該名男子，案件由「糾紛」改列作「聲稱襲擊」，警方正聯絡該名年約40歲、身穿黑衣黑褲及肥身材的男子協助調查。女事主並無表面傷痕，報稱頭痛，被送往瑪麗醫院檢查。

惟報案女事主沒有提及曾否出手襲擊對方，案件亦未有其他報案人士，故暫未能確定此宗襲擊案件，是否與上述網上流傳片段有關。

片段可見，粉裙女子情緒激動。（Imfong Chan上傳至香港突發事故報料區及討論區）