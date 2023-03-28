30歲女牛頭角會情郎　男友撞破與情敵互毆　「三角錯」惹墮樓驚魂

牛頭角發生「三角戀」墮樓驚魂。昨（27日）深夜11時許，警方接獲報案，指牛頭角道305至325號觀塘立成大廈有人從高處飛墮晾衫架。惟人員趕抵調查後，證實沒有發生墮樓案，並在一單位尋獲2男1女，初步相信該2名男子曾經打鬥，期間女方一度攀出窗外，結果驚動保安報警，虛驚一場。涉案2名男子（30及40歲）分別頭、眼受傷，同涉「襲擊致造成實際身體傷害」被捕；30歲女事主則情緒激動，3人同被送往聯合醫院治理。



現場消息稱，案件涉及「三角戀」的感情糾紛。事發時，身材豐腴的女事主，疑背住現任男友前往上址3樓劏房會情郎，但男友早已聞風跟蹤而至，撞破奸情後與情敵大打出手，期間有人以吸水地拖施襲。女事主「手背手心都係肉」，見二人兩敗俱傷，喝止無果下，一度激動攀出窗外，男方見狀慌忙將其捉住，幸無釀慘劇。據了解，女方已不止一次上門，過往亦不時傳出爭執聲。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288