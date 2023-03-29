北角斬人內情曝光｜22歲新義安男捱斬　疑涉1月油麻地擄人案後續

北角今日（29日）凌晨發生斬人案，22歲姓姚男子遭刀煞斬傷腹部及腳，傷勢嚴重。消息指，傷者暱稱「子雄」，為新義安成員「志樂」派系人馬。

據悉，今年1月16日，志樂因與黑幫人士「茶煲」有毒品數糾紛，策劃將他擄走上山索錢的行動。「茶煲」原本是新義安同門，後來「過底」到「和勝和」，跟隨和勝和幹事「黑柴星」。擄人案發生後，新義安及和勝和兩派人馬曾嘗試和解，但至今未達共識。

今次斬人案中的傷者「子雄」，據悉有份參與擄人案件、負責向志樂通風報信，一直被警方通緝，沒料到在落網前，先遭到勝和人馬伏擊斬傷。警方正調查今次其遇襲原因，不排除有人為擄人一事展開復仇行動。



事發於凌晨1時許，姓姚男事主與男友人行經英皇道250號大廈對開時，突然有3至4名惡煞撲出，不由分說持刀追斬。男事主與友人見狀大驚，拔足逃走，兩人因而走散。其中男事主雙拳不敵多手，腹部及腳及中刀。刀手事後離開現場，男事主自行乘車前往港怡醫院求醫，醫院職員報案。由於傷勢不輕，事主須由救護車轉送瑪麗醫院治理。警方經初步調查，將案件列傷人案，交由東區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。

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