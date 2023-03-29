元朗謀殺案｜消息：死者離開寓所往工作期間遇襲　疑屬有目標施襲

元朗發生謀殺案，今日（29日）凌晨一名70歲姓陳老翁於康樂路匯豐大廈對開，被人持刀斬傷，送院證實傷重不治。非華裔刀手於行兇後逃離現場，警方正追緝疑犯歸案。

死者陳廣權生前獨居於事發地點附近利景樓一單位，消息指，陳翁在離開寓所前往工作期間被人襲擊，相信襲擊者屬有目標地施襲。



70歲老翁陳廣權在元朗滙豐大廈對開街頭被斬傷，浴血送院不治。

+ 3

事發於今日（29日）凌晨3時許，多名途人報案指一名男子在康樂路近大馬路，滙豐大廈對開被人持刀襲擊，浴血倒地，不省人事。非華裔刀手逃之夭夭。事主被送院搶救，可惜凌晨5時許告不治。

利景樓法團主席盛先生接受訪問時表示，陳翁住在利景樓大約40年，家人已經移民國外，所以目前獨居上址，聽聞他過去經營街市牛肉檔生意，和一眾鄰里都是「老街坊」，陳翁6至8年前是利景樓法團委員，所以彼此相識，形容對方「性格OK」及直腸直肚、「唔係一個搞事嘅人」、「唔係蝦蝦霸霸」，平日見到不滿之事會出聲，例如保安員工作表現，但沒有聽聞他得罪其他人，盛先生今早從街坊群組中得知陳翁遇害一事，「聽到消息都愕然」，感到很可惜。

警方表示，今日（29日）凌晨3時43分接獲報案，指在青山公路－元朗段150號對開有一名男子懷疑被另一名男子以刀襲擊。稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。警員趕赴現場，發現該名男子昏迷倒臥地上，身體多處受傷。他被送往博愛醫院治理，凌晨4時52分被證實死亡。

案件列作謀殺案 。有組織罪案及三合會調查科正積極調查該宗案件。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電2860 4053或9753 0968與調查人員聯絡。