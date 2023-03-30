毒裊租貴價私樓做毒品倉繁忙時間販毒　警檢$7700萬海洛英拘兩男

由黑社會操控的販毒集團「不惜工本」，租用美孚和長沙灣兩個私人住宅單位作為毒品倉庫，覷準貴價住宅單位保安森嚴，甚至趁返工返學人流車流繁忙時間販毒。但警方「道高一丈」展開埋伏，總共檢獲大約83.5公斤懷疑海洛英，市值約7,700萬元，合共拘捕兩人，案件明日（31日）在西九龍裁判法院提堂。



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涉案兩名男子分別40及41歲，正被扣留調查，各自被暫控兩項「販運危險藥物」罪名，案件明日（31日）早上在西九龍裁判法院提堂。據了解，其中一人以自己名義租用美孚涉案私人屋苑單位。

毒品調查科高級督察羅啓賢交代案情指，部門較早前根據線報及經深入調查後，昨日（29日）早上9時許在美孚一帶展開埋伏，見到一輛可疑車輛駛至百老匯街附近，車上有兩名男子，其中一人進入附近大廈住宅單位，並手持環保袋離開，警員隨即上前截查，發現袋內有19磚共重6公斤的懷疑海洛英，於是將他們拘捕，繼而押返到該個住宅單位調查，但沒有發現。警員再經調查後，再將他們押至長沙灣長旺道一個私人屋苑住宅單位，檢獲246磚共重77.5公斤懷疑海洛英，警方檢獲大批證物，包括約83.5公斤懷疑海洛英，市值約7,700萬元，部份毒品磚印有「雙獅地球牌」、「一帆風順」及「純淨100%」的印章及有關包裝紙。

毒品調查科高級督察羅啓賢交代案情。（左朗星攝）

警方發現販毒集團有黑社會背景，利用多於一個單位作為毒品倉庫，不但距離近，而且貴價住宅單位保安森嚴，甚至趁返工返學人流車流繁忙時間販毒，更利用速遞公司包裝袋包裝、儲存和運送毒品，方便掩飾犯罪活動，警方今次成堵截一批毒品流入本港市場，將會繼續以情報主導方式源頭打擊販毒活動，重申販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁和罰款500萬元。