大角咀傷人案｜疑股票投資失利爭執　妻子失控大叫擸刀追斬丈夫

大角咀發生傷人案，一對夫婦爭執時，36歲妻子以切肉刀斬傷40歲丈夫雙手前臂，被警方以涉嫌「傷人」拘捕。據了解，兩人較早前因股票投資失利問題爭執，其間妻子疑火遮眼，於廚房擸刀向丈夫施襲，丈夫負傷逃走，妻子仍失控大叫追上。妻子其後一度離開上址，及後重返現場被警方拘捕。



事發於今日（29日）下午5時40分，警方接報博文街福群商場內一所中醫針灸館，一名40歲姓謝中醫師因瑣事與其36歲姓翟妻子爭執，妻子突情緒失控，擸了一把約12吋長切肉刀斬傷丈夫雙手前臂。幸中醫師保持清醒，被送往廣華醫院治理。警方到場截獲傷者妻子，隨後她被黑布蒙頭，以涉嫌「傷人」被捕，刑事調查隊正調查事件。

據現場消息指，傷者為針灸館的中醫師。事發時店內並沒有客人，中醫師與妻子二人正在煮飯，兩人約8、9歲女兒亦在場。兩人起爭執後，妻子情緒失控，擸了一把約12吋長切肉刀，斬傷中醫師雙手前臂。中醫師隨即跑出店外，妻子亦失控大叫追上。警方接報到場，當場拘捕涉案妻子，女童事後懷疑受驚，但未有送院，由其爺爺嫲嫲接走。

事發後店內一片凌亂，功課書本散滿一地，部分作業亦沾上血迹。據街坊指，針灸館在上址開業5年，中醫師妻子操外省話，近數年未曾見其到訪。