車Cam直擊｜孔雀蹤影再現　橫行公路險捱撞　即飛上路牌閃避

去年初市民先後三次在郊區包括大棠、大帽山發現孔雀，拍攝期間更拍到孔雀開屏，吸引多人讚好。有網民今日（30日）在facebook群組上載一條車Cam片段，拍得司機於相信為大欖隧道收費站外青朗公路快線行駛，但其間竟然離遠見到一隻孔雀在公路上橫行，即時緊急煞車，最終沒有釀成車禍，孔雀被車頭碰及立即飛得極高，停留在綠色箭咀指示牌上，其他網民大讚「原來可以飛得咁高」、「真心片主停得好」、「終於唔係避狗」。



司機本身沿高速公路快線行駛，但其間竟然離遠見到一隻孔雀在公路上。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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去年1月底，有行山人士在大棠谷偶遇孔雀，尾隨拍攝，並如願看到孔雀開屏，令她不禁興奮表示：「好震撼！」、「真係好驚喜、好靚、好開心！」而大棠谷鄰近大棠有機生態園，園內飼有孔雀，並且是放養模式，沒有圍欄，懷疑該隻孔雀是在生態園走失。

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此外，同年2月24日亦有行山人士於大帽山行山時，發現兩隻孔雀，漁護署曾派員捕捉。漁護署回應稱，因接獲多名市民報告發現兩隻孔雀，由於孔雀在行人路及行車路上來回走動，吸引遊人駐足觀看及拍照，可能對其他行人或駕駛人士構成危險，故嘗試在安全情況下進行捕捉行動。

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去年3月13日，網民在facebook上載片段，拍得在大棠山上有兩隻孔雀出沒，其中雄性孔雀走出馬路，在雌性伴侶面前展示實力，對着駛至客貨車開屏防禦，另一方向車輛一度停下湊熱鬧觀看，不少行山人士爭相拍攝。路中孔雀頭、頸及身體呈白色及藍色，背至孔雀翎則呈綠色，拍攝者不禁讚嘆「好靚」。