75人墮網上投資和網購陷阱　兩年半合失$81萬　警拘6人檢開戶筆記

有犯罪集團兩年半內以網上投資和網購方式誘騙75名受害人，先後指示他們匯款合共81萬元，轉至集團招攬其他人提供的傀儡戶口，再經網上理財方式匯走款項，最大一宗損失金額達到46萬元，警方經調查後拘捕6人，包括集團骨幹成員，傀儡戶口招攬人及持有人，同時檢獲一本記事簿，詳細列出傀儡戶口收購價錢，以及開立虛擬銀行戶口步驟。



警方展示犯罪集團行騙過程。（朱永倫攝）

秀茂坪警區刑事部署理總督察韓振光交代案情，2020年10月至今年1月期間，39男36女報案指在網上受騙，年齡介乎18至63歲，騙案主要分為兩類，其中一項是網上投資騙案，受害人經社交媒體和交友程式認識騙徒，騙徒以高回報投資誘使受害人使用虛假投資應用程式，另一款網上購物騙案中，受害人見到網上帖文，聲稱出售酒店套票、主題樂園門券、電子產品和食物。一眾受害人將81萬元匯至多個財務帳戶，最終對方失去聯絡，自己收不到本金、利潤或貨物，因而報案。

秀茂坪警區去年11月成立的科技罪案調查隊經情報搜查和調查後，相信75宗騙案涉及同一個犯罪集團，透過骨幹成員向傀儡戶口招攬人提供資金，以「搵快錢」為藉口，向朋友或流連在緻娛樂場所的無業人士、學生和家庭主婦「埋手」，提供數百元至數千元報酬，收購其現有的本地銀行戶口，或協助他們開設新戶口，繼而索取銀行卡、密碼等資料，接收來自受害人的騙款，再經網上理財方式匯走款項。

警方本月3日至29日在多處地方，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及串謀「洗黑錢」拘捕4男2女，年齡介乎19至66歲，包括集團骨幹成員，傀儡戶口招攬人及持有人，檢獲多部手提電話，以及一本列有傀儡戶口收購價錢及開立虛擬銀行戶口步驟的記事簿，部分人有黑社會背景，行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

秀茂坪警區刑事部署理總督察韓振光交代案情。（朱永倫攝）

韓振光指出，警方有理由相信洗黑錢和網上騙案成為黑社會新興的收入來源，重申洗黑錢和以欺騙手段取得財產同是嚴重罪行，前者最高可被判囚14年和罰款500萬元，後者最高可監禁10年，呼籲市民「不租、不借、不賣」，切勿讓其他人使用其財務帳戶處理來歷不明款項，以及向商譽良好的持牌機構進行投資，如有懷疑，請致電「18222」聯絡警方。

據了解，騙徒以高回報股票投資誘騙受害人，最大一宗金額涉及46萬元，30歲受害人報稱補習老師。