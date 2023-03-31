觀塘小食檔販被執法人員截查　疑無牌遭票控拒合作　食環召警增援

昨（30日）晚流傳一張網上圖片，10多名食環署人員聯同警方於觀塘巧明街114號一棟工廈地下位置，截查一名疑似街頭小販的中年漢。有眼利網民認出該小販專售「豬紅韮菜腸」多年，曾獲不少人好評「吹奏」，有網民感嘆「果然見光死」，認為有可能流動食檔在網上被公開後引致部門執法。

《香港01》正向食環署查詢事件。而警方則指，昨晚7時31分接獲食環署人員報案，指懷疑一名64歲男子無牌販賣，執法期間有人不合作，所以報案求助。警方接報到場後男子表現合作，警方遂離開。



（Samuel Wong／觀塘FB群組）

根據食環署的網頁，截至2021年12月底，本港約有 1,199名無牌小販。而食環署小販事務隊就無牌小販被定罪的檢控個案，於2021年共4,168宗。小販事務隊對於售賣禁售或限制出售食物、熟食的無牌小販，會採取嚴厲的執法行動；並在主要通道、行人絡繹不絕的地方，例如使用者眾多的行人天橋、港鐵鐵路線出入口、碼頭廣場、巴士總站、遊客區及行人專用區等，以及因販賣活動而經常被投訴的地方，致力確保沒有小販販賣。

（Andrew De Saruru Chan／觀塘FB群組）

觀塘近年仍有無牌熟食小販活動，包括一名為人熟悉的炒河老翁。他在觀塘擺檔多年，過往亦有被食環署人員截查。去年11月，有網民指在開源道目擊老翁被食環署截查，疑被沒收「搵食工具」，以致老翁一時情緒激動，警方及後到場協助。