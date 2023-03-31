潤發倉庫三級火｜消防處指倉庫去年5月完成年檢　將向承辦商調查

長沙灣發祥街1號潤發倉庫上周五（24日）發生三級火，懷疑倉庫2樓一個空置冷凍貨倉因工程引起火花導致火警，焚燒近7小時，逾3,000人需要疏散。消防處調查相信，貨倉的消防系統未能正常運作，包括水泵及灑水系統。處方今日（31日）再補充指，當日發現處所內部分消防裝置及設備於火警發生期間不在有效操作狀態，會跟進調查，而據紀錄上址的消防裝置及設備於去年5月完成周年檢查。



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消防處發言人指，消防處消防設備專責隊伍人員於火警後即日到上址進行調查，發現處所內部分消防裝置及設備於火警發生期間不在有效操作狀態，處方會向該處所的消防裝置擁有人及有關註冊消防承辦商跟進調查。而根據消防處紀錄，該處所內的消防裝置及設備已於去年5月由註冊消防裝置承辦商完成周年檢查。

發言人又表示對將會拆卸的樓宇，消防處會在接獲屋宇署轉介後，就拆卸時所需架設的圍板提交意見，確保該幢將拆卸及其附近樓宇的消防設備仍然運作正常。根據香港法例第95B章《消防（裝置及設備）規例》，擁有裝置在任何處所內的任何消防裝置或設備的人，須保持該等消防裝置或設備時刻在有效操作狀態，並須每12個月由一名註冊承辦商檢查該等消防裝置或設備至少一次。違者一經定罪，可處50,000元罰款。