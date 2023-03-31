觀塘豬紅韮菜腸檔販遇截查　食環收車拘控一男：接無牌食物業投訴

昨晚（30日）網上流傳照片，顯示10多名食環署人員聯同警方，於觀塘巧明街114號一棟工廈地下位置，截查一名疑似街頭小販的中年漢。有眼利網民認出該小販專售「豬紅韮菜腸」多年，曾獲不少人好評「吹奏」，有網民感嘆「果然見光死」，認為有可能流動食檔在網上被公開後引致部門執法。

食環署今日（31日）回覆《香港01》查詢表示，近日接獲有關觀塘巧明街懷疑有人無牌經營食物業的投訴，遂於昨晚約7時20分採取行動。行動中，一名男子涉嫌於上址一座工廠大廈範圍內無牌經營食物業被拘控，相關設備及物品被檢取作為證物，其間該名男子拒絕合作，食環署署人員遂要求警方協助。



大批食環署人員和警員在觀塘巧明街114號一棟工廈地下，截查一名熟食小販。（Samuel Wong／觀塘FB群組）

警方表示，昨晚7時31分接獲食環署人員報案，指懷疑一名64歲男子無牌販賣，執法期間有人不合作，所以報案求助。警員到場後男子表現合作，警方遂離開。

食環署指出，根據《食物業規例》（第132X章），任何人經營無牌食物製造廠即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

根據食環署的網頁，截至2021年12月底，本港約有 1,199名無牌小販。而食環署小販事務隊就無牌小販被定罪的檢控個案，於2021年共4,168宗。小販事務隊對於售賣禁售或限制出售食物、熟食的無牌小販，會採取嚴厲的執法行動；並在主要通道、行人絡繹不絕的地方，例如使用者眾多的行人天橋、港鐵鐵路線出入口、碼頭廣場、巴士總站、遊客區及行人專用區等，以及因販賣活動而經常被投訴的地方，致力確保沒有小販販賣。

大批食環署人員和警員在觀塘巧明街114號一棟工廈地下，截查一名熟食小販。（Andrew De Saruru Chan／觀塘FB群組）

觀塘近年仍有無牌熟食小販活動，包括一名為人熟悉的炒河老翁。他在觀塘擺檔多年，過往亦有被食環署人員截查。去年11月，有網民指在開源道目擊老翁被食環署截查，疑被沒收「搵食工具」，以致老翁一時情緒激動，警方及後到場協助。

▼去年11月，開源道炒河老翁遭截查情況▼

