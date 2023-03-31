警伙入境處反三合會及黑工拘126人　重慶大廈查證件拘5通緝漢

警方聯合入境處在過去數日，在全港各區進行反罪案及反三合會行動，打擊黑社會及黑工活動，行動中拘捕126人，包括41名非華裔人士，年齡介乎15至68歲，部份人已被落案起訴，警方不排除有更多人被捕。有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟表示，今次行動是有鑑於近日發生多宗嚴重暴力罪案而進行。

大批警員及入境處人員於尖沙咀重慶大廈地下旁邊設封鎖線，截查出入人士證件，並即場拘捕5名被通緝男子，將他們帶署調查。據了解，他們均涉嫌未交罰款。



有組織罪案及三合會調查科先在前日（29日）聯同警方各總區，進行代號「日影」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查港九新界多個罪案黑點，拘捕逾百人，檢獲小量武器、毒品及大量賭博工具。警方今日再聯同入境處，在尖沙咀展開代號「撒哈拉」的反罪惡行動。數日行動中被捕的人，涉嫌嚴重傷人、管有攻擊性武器、販運危險藥物、經營賭博場所、洗黑錢、行劫、入屋犯法等。

前日（29日）元朗70歲老翁陳廣權在康樂路被謀殺，胡瀟瀟被問及今次反罪惡行動是否與該案有關時稱，警方高度重視該案，會繼續不遺餘力調查。她重申打擊黑社會活動是警務處處長首要行動之一，警方會加強情報蒐集，作出即時的執法行動，打擊罪案、黑社會活動及收入來源。