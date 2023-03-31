警港島「放蛇」打擊黑的及白牌車　5司機被捕　揭有人收貴4倍車資

港島總區交通執行及管制組人員為打擊「的士濫收車資」及「非法載客取酬」，剛於3月份採取一連串行動。警員喬裝乘客，於不同時段在各遊客區黑點搭的士前往港島目的地。合理車資約50元的車程，有司機索價150港元，為正常收費的3倍。行動中，2名的士男司機（35至45歲）涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」、「沒有撥動的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」被捕。



警方亦發現某些不法司機於的士繁忙時間，進行非法載客取酬活動。警方透過手機應用程式租用客貨車，司機無視喬裝警員沒有攜帶貨物，並將合理車資約為50元的車程，收貴4倍索價200元。人員經調查後，相信有關客貨車並沒有由運輸署發出的出租汽車許可證，合共拘捕3名客貨車男司機（35至55歲），涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」。

案中所有被捕司機已獲准保釋候查，並須於4月中旬向警方報到。此外，香港國際七人欖球賽於昨日（30日）開始在香港大球場舉行，警方亦在會場打擊的士違例，發現5輛的士涉嫌殘缺或改裝，包括車胎胎紋不足、安全帶回彈力欠妥及干擾的士咪錶等，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，有關的士已被警方拖走作進一步檢驗。

根據香港法例，濫收車資及拒載等行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元。利用汽車作非法出租或取酬載客用途，首次定罪最高可被判罰款500元及監禁3個月，以及吊銷車輛牌照並扣押車輛3個月；再次定罪則最高可被判罰款1萬元及監禁6個月，以及吊銷車輛牌照並扣押車輛6個月。

由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用關車輛。警方會繼續嚴厲執法以打擊相關違例罪行，以保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。