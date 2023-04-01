警元朗冚賭掃黃　11人被捕

元朗警區特別職務隊人員根據線報展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」及「逸影（FLOWINGSHADE）」行動，昨日（31日）下午及晚上突擊搜查元朗青山公路2個單位，搗破懷疑非法賭檔及懷疑賣淫場所，並在賭檔檢獲6部釣魚機、1部讀卡機，一批遊戲卡及賭款。



行動中，姓何（36歲）男子涉嫌「經營賭博場所」；2男2女（28至55歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕，其中1名男子為非華裔。另在賣淫場所，姓王（29歲）內地女子涉嫌「管理賣淫場所」被捕、姓楊（39歲）及姓湯（51歲）內地女子則涉「協助管理賣淫場所」被捕；另有3名內地女子涉嫌「違反逗留條件」被捕。 所有被捕人士正被扣查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月；另外，根據香港法例第139章《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁10年。