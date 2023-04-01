大埔貓B困車頭哀鳴一夜　獲區議員街坊救出　全身機油沖涼大變身

寒冷天氣下，時有貓隻走到汽車的引擎內取暖，前日（3月30日）便有大埔街坊發現一隻貓B被困在私家車車頭引擎，整晚哀鳴不斷，大埔區議員何偉霖接獲街坊求助後，趕到現場幫忙，無奈當刻未能尋獲車主。街坊徹夜不眠，守在車旁，擔心貓B安危，隨着叫聲漸趨微弱，危急之際終尋獲車主，打開車頭蓋後發現貓B被困在車頭深處，何偉霖遂「用兩隻手指伸到盡終於掂到佢」，雖然汽車零件鎅損手部，幸成功救出貓B。一身機油及貓蝨的貓B經洗澡後，變成可愛小黑貓。



貓B洗澡後變得十分可愛。（何偉霖網上工作室FB圖片）

「何偉霖網上工作室」昨日發文講述救貓事件，指前晚接獲街坊求助，在一輛私家車車頭引擎位置發現貓隻，被困在車頭內，整晚不停叫喊。何偉霖趕至現場，但未能找到車主打開引擎蓋，大感無奈。而街坊亦一晚未眠，擔心車主回來取車時，不知道有貓被困車頭，照樣開車會危及貓隻安全。直至中午時份，貓隻的叫聲變弱，幸及時找到車主，打開引擎蓋後發現貓隻被困的位置很深，亦有很多零件阻礙。眾人商量後，由何偉霖伸手入內救貓，以兩隻手指成功將貓B救出。

他們為貓B改名為「何首烏」，形容牠獲救時是「煤炭屎鬼」，因其全身沾滿機油，亦有很多貓蝨。何偉霖將牠帶回處所清潔過後，發現牠十分可愛。文中表示「 希望你將來有個幸福的家啦」、「而家暫時要保暖餵食觀察中，暫未開放領養」，呼籲有意領養者可留意Facebook群組「大埔人大埔貓」。

文章又提及春季是貓隻繁殖期，每逢春季時有貓B或懷孕貓隻的求助個案，呼籲司機開車前拍一拍車身，「你分分鐘救返一條命，鄉村嘅汽車更加要注意」。