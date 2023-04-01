警破逾半億元毒案　行李藏海洛英頻換酒店房　3青年被捕最細17歲

警方毒品調查科連日來偵破兩宗巨額毒品案，繼上周三（3月29日）檢獲83.5公斤海洛英後，昨日（3月31日）又再在尖沙咀酒店房檢獲63公斤海洛英。案中3名青年租用尖沙咀一間酒店作毒品儲存倉，透過短期租約，頻繁轉換房間，用行李喼匿藏價值5,800萬元的海洛英毒品，3名年僅17至20歲的青年，分別涉嫌「販運危險藥物」及「租客容許處所作非法販運危險藥物」被捕。警方相信，販毒集團由黑社會操控，以「揾快錢」形式利誘青年挺而走險，進行販毒。



３青年用行李喼匿藏價值5,800萬元的海洛英。（陳浩然攝）

兩個行李喼內 藏200磚63公斤海洛英

警方毒品調查科高級督察譚瑋諾指，根據情報深入調查，探員到尖沙咀酒店進行打擊毒品行動，發現一名形跡可疑的女子離開一個酒店房間，遂上前截停搜查，發現房中兩個行李喼內，共藏有200磚、共重63公斤的懷疑海洛英。

警方以分別涉嫌「販運危險藥物」及「租客容許處所作非法販運危險藥物」罪拘捕該名女子以及房中一對男女，年齡介乎17至20歲。被捕人報稱職業為銷售員及運輸工人，當中一名17歲的未成年少女報稱無業。3人將被暫控合共一項「販毒」罪；20歲被捕女子亦將被暫控一項「容許處所作非法販運危險藥物」罪，案件將於4月3日在九龍城裁判法院提堂。

集團利用酒店短期租約 頻繁轉換房間藏毒

警方指，被捕人用酒店作毒品儲存倉，透過短期租約，頻繁轉換房間，以避過警方追查，集團只運作了一段短時間。行動已瓦解黑社會操控的販毒集團，打擊收入來源，並成功堵截一批毒品流出市面。警方將繼續追查幕後操縱者。

譚瑋諾表示，其中一名女被捕人年僅17歲，相信販毒集團以「揾快錢」形式利誘少女販毒，因此呼籲年青人警惕，不要為些微報酬，而成為犯罪集團的代罪羔羊，為自身帶來數以10年計的監禁，斷送前途。又提醒，酒店業界人士若發現或懷疑任何人利用酒店房間進行販毒活動，可致電警察毒品舉報熱線 2527 1234。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》販毒是嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰500萬元及終身監禁。警方亦可以根據《危險藥物條例》56A條，向未成年人獲取、供應或販運危險藥物，向法庭申請加刑。