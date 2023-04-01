少訊辦創科大賽　逾百學校參賽今頒獎　蕭澤頤﹕加強培育創科人才

少年警訊舉辦第二屆「少訊中銀STEM-Up創新科技大賽」，今日（4月1日）於香港會議展覽中心舉行頒獎典禮。比賽由少訊主辦，中國銀行（香港）贊助，亦得到多個政府部門、教育團體同創新科技機構支持。今屆比賽有190間中、小學，合共1,500名學生參加，參賽者要以構建一個智慧安全城巿為目標，運用STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）的知識及技能，在「出行」、「生活」、「環境」與及「經濟」等範疇上，提出創新可行方案。警務處處長蕭澤頤、中銀首席信息官鄭松岩博士、教育局常任秘書長李美嫦及創科及工業局副局長張曼莉今日擔任主禮嘉賓，合共頒發76個獎項予155名得獎者。



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蕭澤頤在典禮上致辭時指出，「STEM-Up創新科技大賽」是少訊活動元素「創新思維」的旗艦活動，透過是次比賽與教育局及創新科技及工業局聯手推動STEAM教育，加強培育創科人才，同時配合政府《施政報告》、《香港創新科技發展藍圖》和《青年發展藍圖》中提出有關青年及創科的措施，攜手推動青少年結合創科發展，引領香港實現國際創科中心的願景。

為進一步啓發年輕一代對創科的認識和興趣，同場亦舉行一連兩天（4月1日及2日）的創科嘉年華，除了參賽學校學生展示及介紹得獎作品外，還有多個加入創科元素的攤位，包括警隊科技應用展示、擴增實境／虛擬實境遊戲，以及運用科技進行的藝術創作及運動，讓參加者體驗科技帶來的樂趣。