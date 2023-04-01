扮家人致電呃4婦$58萬保釋金　2男食髓知味遇警埋伏落網

假冒家人被捕索款的電話騙案猖獗，日前於北角有受害人收到騙徒電話，自稱為其兒子被捕需要「保釋金」，騙徒大膽登門收錢，受害人付款4.5萬元後才得知受騙，於是報警。豈料騙徒食髓知味，翌日再次致電受害人，警派員埋伏當場拘捕登門收錢的18歲騙徒，及附近一名33歲負責把風的男子。警方經調查後，揭發2人另涉3宗電話騙案，4名女受害人年齡介乎58至88歲，涉款共58萬元。



東區警區重案組第二隊高級督察葉展洋交代案情表示，事發周四（30日）71歲女受害人接獲騙徒電話，聲稱為其兒子並被拘捕，要求受害人支付4.5萬元保釋金。受害人信以為真，騙徒親自上門收取金錢。

惟騙徒疑食髓知味，翌日再次致電受害人，要求受害人額外繳交10萬元。警方隨即派人埋伏受害人位於北角的寓所，當場拘捕一名18歲上門收款青年及一名33歲附近負責把風的男子，涉「以欺騙手段取得財產」罪。警方檢獲4部電話及15萬元現金。警方經調查後，揭發2人另涉3宗同類型「猜猜我是誰」電話騙案，共涉款44萬元，其中一名受害人更未知受騙，因此未有報案，警員其後確認檢獲的15萬元與該宗騙案有關。

2人分別報稱任職侍應及地盤工人，其中一人有黑社會背景。警方調查相信，2人被犯罪集團招攬犯案，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方特地感謝市民舉報，同時提醒銀行職員，當市民到銀行以買樓、醫療用途等理由提取大額現金時，職員應加倍留意，亦呼籲年輕人避免巡「搵快錢」途徑賺錢而被人利用。