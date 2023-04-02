警O記一連四日全港反罪惡拘195人　中區冚無牌吧拘10非華裔男女

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區一連四日 （3月29日至4月1日）在全港多區展開代號「逸影」（FLOWINGSHADE）的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點。



行動中，人員共拘捕144名男子、46名女子、3名男童及2名女童，年齡介乎15至86歲，當中68人為非華裔。被捕人涉及的罪行包括「傷人」、「管有攻擊性武器」、「經營賭博場所」、「販運危險藥物」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）、「爆竊」、「煽惑他人成為非法社團成員」等。部分被捕人已被落案起訴。

警方檢獲大批啤酒及涉案用具（警方提供圖片）

其中，中區警區反三合會行動組昨日（4月1日）晚上約7時展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）及「逸影」（FLOWINGSHADE）的反罪惡行動，突擊搜查區內的酒吧，並於利源西街9號一單位搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，1名60歲非華裔男負責人涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。另外，酒吧內4名非華裔男子、5名非華裔女子，年齡介乎30至50歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，人員共檢獲291支啤酒、12支烈酒、13張膠櫈、11個水桶、1本數簿、3張枱及1條鎖匙。